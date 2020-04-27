Дональд Трамп на минувшей неделе анонсировал "действенный способ победить коронавирус", заявив, что с ним справятся жара, солнце и высокая влажность.

Так ли это, "Правде.Ру" разъяснил доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Я к этому отношусь, как к детскому лепету. Понимаете, это смехотворно.

Почему он (Трамп — Прим. ред.) не рассказывает, что сахар сладкий, а соль соленая? То, что он рассказывает, это — простите меня — для учеников шестого класса по разделу естествознания. Я, как советский мальчик, знал, что жара убивает бактерии, убивает вирус. Летом у нас улучшается иммунитет.

А почему у нас приходит два раза в году вирус гриппа? Собственно, вирус не приходит, вирус всегда с нами, грипп приходит. И всегда в конце осени и в начале весны. Когда холодно, сыро, ветрено и на душе противно. А это все четыре компонента, которые резко ослабляют наш иммунитет. Вот и поэтому мы встречаемся с обычными вспышками гриппозными. А почему-то в июле-августе даже слово "грипп" забываем. Вот хочу подчеркнуть, меня удивляет: