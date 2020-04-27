России расслабляться не стоит - к нам может вернуться малярия

Под занавес прошедшей недели ВОЗ предупредил страны Европы, что им стоит начать готовиться к возвращению малярии.

Неужели болезнь, считавшаяся побежденной, возвращается? И стоит ли России начинать предпринимать контрмеры?

Об этом "Правде.Ру" рассказал российский ученый, экономист, эколог, научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Данилов-Данильян.

Насчет оценки вероятности это вам никто не ответит. Но такая опасность совершенно реальна. Потому что глобальные изменения климата приводят к тому, что у нас средняя температура - приземная и глобальная - повышается практически везде. Где больше, как у нас в Сибири, где - меньше, как в тропиках. Но, тем не менее, местная температура растет.

При этом общее количество осадков будет, безусловно, расти, потому что при росте температуры увеличивается испарение с океана, если увеличивается испарение с океана, то увеличивается влагосодержание в атмосфере. То есть, вырастет количество осадков.

Кроме того, будет меняться режим осадков: они будут выпадать более концентрированно, за короткие сроки много, а потом несколько месяцев - пусто.

Там, где воды станет больше и будет теплее, безусловно, начнут селиться, в частности, насекомые, которые за предыдущие годы или в силу естественных причин, или в силу последовательной борьбы людей с ними, удалось выселить на юг. Они начнут с юга возвращаться в более северные области.