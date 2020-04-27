России расслабляться не стоит - к нам может вернуться малярия

Под занавес прошедшей недели ВОЗ предупредил страны Европы, что им стоит начать готовиться к возвращению малярии.
Неужели болезнь, считавшаяся побежденной, возвращается? И стоит ли России начинать предпринимать контрмеры?
Об этом "Правде.Ру" рассказал российский ученый, экономист, эколог, научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Данилов-Данильян.
Насчет оценки вероятности это вам никто не ответит. Но такая опасность совершенно реальна. Потому что глобальные изменения климата приводят к тому, что у нас средняя температура - приземная и глобальная - повышается практически везде. Где больше, как у нас в Сибири, где - меньше, как в тропиках. Но, тем не менее, местная температура растет.
При этом общее количество осадков будет, безусловно, расти, потому что при росте температуры увеличивается испарение с океана, если увеличивается испарение с океана, то увеличивается влагосодержание в атмосфере. То есть, вырастет количество осадков.
Кроме того, будет меняться режим осадков: они будут выпадать более концентрированно, за короткие сроки много, а потом несколько месяцев - пусто.
Там, где воды станет больше и будет теплее, безусловно, начнут селиться, в частности, насекомые, которые за предыдущие годы или в силу естественных причин, или в силу последовательной борьбы людей с ними, удалось выселить на юг. Они начнут с юга возвращаться в более северные области.
В том числе, малярийные комары. Это уже зарегистрировано. Это уже происходит.
Вопрос в том, с какой скоростью этот процесс будет идти, и в каких местностях они будут проявляться. Это очень сложные вопросы и как со всеми климатическими прогнозами в локальных ситуациях на него ответить очень трудно.
ВОЗ совершенно правильно предупреждает и Европу, и Кавказ, и Предкавказье наше. Тут никаких сомнений быть не может.
Но дело не только в малярии. Дело в том, что таких субтропических или тропических болезней, которые шагают на север, много. Я не берусь их перечислять. Я не медик.
Но малярия - это не единственное заболевание. Это абсолютно точно. И холера уже поехала на север. Это тоже зарегистрировано. Она стала появляться там, где ее не было никогда. Саранча стала залетать, черт знает куда. В Самарскую область, например.
Вы совершенно правы. Эти чертики из табакерки будут все время выскакивать. Потому что глобальное изменение климата - это сверхсерьезно. Это несет последствия, в том числе и такие, о которых мы пока еще не догадываемся даже. А уж то, о чем мы с вами говорим, миграция малярии - это факт. Надо готовиться, надо мобилизовываться, надо учиться жить в таких условиях.
Это очень хороший урок. Очень дорогой. Неожиданно дорогой. Никто не думал и не ожидал. Теперь будем наготове всегда. На всякий случай.
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