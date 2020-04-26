Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине

Введенные правительством в связи с эпидемией коронавируса ограничительные меры в очередной раз планируется продлить. Пока — на период майских праздников.

Однако, как показывает практика, в большинстве регионов — если уж по-честному — мало кто самоизолировался.

Есть ли смысл продлять ограничения — рассказал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Я думаю, что все введенные ограничения — вопрос политический. Потому что с точки зрения медицины это была бессмысленная вещь, а политически — неясно. Кто-то на этом сделал себе политический капитал, а кто-то сделал, наверное, антикапитал.

Почему с медицинской точки зрения эта вещь бессмысленная?

Практически нигде в мире подобных мер не предпринималось. В Европе ничего подобного не было.

Было. Материалы и статьи были.

В Италии, в Испании и Франции. Все. Во всех остальных были определенные ограничения, естественно. Где-то закрывались кафе, рестораны, где-то не закрывались. Где-то закрывались места массового скопления людей и требовали, чтобы люди не собирались большими толпами. Но таких, что 100 метров от подъезда — таких вещей не было нигде в Европе.

А в Америке разве не так жестко?

В Америке — тем более. Там такое даже близко не лежало. Там были рекомендации все-таки не выходить из дома пожилым людям. Но не надо путать Божий дар с яичницей. Рекомендации — это рекомендации. А когда вас полицейский хватает у подъезда — это совсем другое дело.

И с медицинской точки зрения это не имеет смысла? Почему? Есть медики, которые утверждают, что только так можно остановить распространение…

Медиков таких, действительно, довольно много. Но ведь примеры того, что и без серьезный ограничений результат ничуть не хуже — масса. Например, в Швеции. И все тихо, мирно, спокойно. Да, там умерла тысяча с чем-то человек. Но это в основном гетто-мигранты, которые приехали во время этих событий, которые живут семьями в одной комнате и так далее. Среди них в основном и заболеваемость, и смертность. А вся остальная Швеция спокойно живет. Тайвань, Южная Корея — там тоже не вводилось таких ограничений. Нельзя сказать, что ничего не делалось. Но жестких ограничений не вводилось. И это никак не повлияло на ситуацию.

Смысла продлять историю не имеет смысла?