Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине

Здоровье

Введенные правительством в связи с эпидемией коронавируса ограничительные меры в очередной раз планируется продлить. Пока — на период майских праздников.

Однако, как показывает практика, в большинстве регионов — если уж по-честному — мало кто самоизолировался.

Есть ли смысл продлять ограничения — рассказал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру" доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Я думаю, что все введенные ограничения — вопрос политический. Потому что с точки зрения медицины это была бессмысленная вещь, а политически — неясно. Кто-то на этом сделал себе политический капитал, а кто-то сделал, наверное, антикапитал.

Почему с медицинской точки зрения эта вещь бессмысленная?

Практически нигде в мире подобных мер не предпринималось. В Европе ничего подобного не было.

Было. Материалы и статьи были.

В Италии, в Испании и Франции. Все. Во всех остальных были определенные ограничения, естественно. Где-то закрывались кафе, рестораны, где-то не закрывались. Где-то закрывались места массового скопления людей и требовали, чтобы люди не собирались большими толпами. Но таких, что 100 метров от подъезда — таких вещей не было нигде в Европе.

А в Америке разве не так жестко?

В Америке — тем более. Там такое даже близко не лежало. Там были рекомендации все-таки не выходить из дома пожилым людям.

Но не надо путать Божий дар с яичницей. Рекомендации — это рекомендации. А когда вас полицейский хватает у подъезда — это совсем другое дело.

И с медицинской точки зрения это не имеет смысла? Почему? Есть медики, которые утверждают, что только так можно остановить распространение…

Медиков таких, действительно, довольно много. Но ведь примеры того, что и без серьезный ограничений результат ничуть не хуже — масса.

Например, в Швеции. И все тихо, мирно, спокойно. Да, там умерла тысяча с чем-то человек. Но это в основном гетто-мигранты, которые приехали во время этих событий, которые живут семьями в одной комнате и так далее. Среди них в основном и заболеваемость, и смертность. А вся остальная Швеция спокойно живет.

Тайвань, Южная Корея — там тоже не вводилось таких ограничений. Нельзя сказать, что ничего не делалось. Но жестких ограничений не вводилось. И это никак не повлияло на ситуацию.

Смысла продлять историю не имеет смысла?

Нет, не имеет. Надо как-то заканчивать, но как, они (правительство — прим. ред) не знают сами.

Наблюдается какая-то растерянность в заявлениях. Посмотрим, что президент скажет до наступления майских выходных.

Темы самоизоляция профессор павел воробьев
Новости Все >
Погребинский: зачем Зеленскому понадобился Саакашвили не знает никто
Минобороны: у нас более тысячи зараженных коронавирусом военных
Олег Шеин не исключает вероятность голодных бунтов в России
Ограничения с бизнеса начнут снимать поэтапно
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Песков анонсировал обращение президента к нации по коронавирусу
Зачем правительство снизило процент по ипотеке – мнение риэлтора
Китайца оштрафовали за жарку шашлыка на балконе в Хабаровском крае
Томскую область закрыли для въезда и выезда
Уральские онкологи советуют диагностировать рак дома
Последние материалы
Минобороны: у нас более тысячи зараженных коронавирусом военных
Священнослужитель проклял светские и церковные власти
Олег Шеин не исключает вероятность голодных бунтов в России
Ограничения с бизнеса начнут снимать поэтапно
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Песков анонсировал обращение президента к нации по коронавирусу
Зачем правительство снизило процент по ипотеке – мнение риэлтора
Первое наступательное оружие космических сил США - спутниковый глушитель
Китайца оштрафовали за жарку шашлыка на балконе в Хабаровском крае
Томскую область закрыли для въезда и выезда
Популярное
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.

Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
США и Канада. Новости и аналитика
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
Здоровье
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Силовые структуры
Илон Маск: концепция истребителей мертва
Василий Амирджанов Священнослужитель проклял светские и церковные власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Откажутся ли в США от "ядерной триады"
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Два триллиона долларов на соломку для испуганного американца
Эксперт посоветовал не искать работу на карантине
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
Лукашенко назвал коронавирус "божьим наказанием"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ