Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Источник Правда.Ру

От коронавируса скончался епископ РПЦ Вениамин

Здоровье » Здравоохранение

В Курске от коронавируса нового типа скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Архиерею было 54 года.

"Преставился ко Господу епископ Железногорский и Льговский Вениамин… Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. Накануне владыка был переведён в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", — сказано в сообщении Московского патриархата РПЦ.

рпц смерть епископ вениамин коронавирус
Последние материалы
От коронавируса скончался епископ РПЦ Вениамин
Россия приостановила поставки зерна за территорию стран ЕАЭС
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
В Чернобыльской зоне сгорело более 11000 гектаров леса
Учебный год в вузах Минобороны РФ завершен досрочно по приказу Шойгу
На Украине поймали продавцов новорожденных детей
Количество детей-сирот в России уменьшилось в два раза
В Тверской области зафиксирована первая смерть от COVID-19
В Петербурге ищут похитителей шоколада
Дочь Шварценеггера забеременела от Криса Пратта
Популярное
Общество
Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.

Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
США и Канада. Новости и аналитика
Беспрецедентная глупость США: Америка поставила себя против всех
Здоровье
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Новости Белоруссии
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
Василий Амирджанов Храм Воскресения Христова украсят портретом Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
В Госдуме прокомментировали слухи о смерти Ким Чен Ына
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
Российские школы отказались от оценок на карантине
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
В Кремле анонсировали обращение Путина по поводу ситуации с COVID-19
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
"Мерзкая карлица": Уткин ответил Соловьеву на его угрозы
Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
Ученый прокомментировал связь коронавируса и сетей 5G
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Лукашенко планирует изменить Конституцию Белоруссии
Храм Воскресения Христова украсят портретом Сталина
5966 новых случаев заражения коронавирусом отмечено в РФ за сутки
Лукашенко планирует изменить Конституцию Белоруссии
Лукашенко планирует изменить Конституцию Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ