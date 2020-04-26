В Курске от коронавируса нового типа скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Архиерею было 54 года.

"Преставился ко Господу епископ Железногорский и Льговский Вениамин… Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. Накануне владыка был переведён в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией", — сказано в сообщении Московского патриархата РПЦ.