В России может не быть взрывного пика заболеваемости коронавирусом нового типа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я очень надеюсь, и мы к этому идём, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвёмся в праздники", — пояснила глава ведомства.