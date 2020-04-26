Единственным способом лечения коронавируса нового типа пока является переливание плазмы от людей, переболевших COVID-19. Об этом рассказал молекулярный биолог, профессор Сергей Нетесов.

"В Нью-Йорке заготовка плазмы людей, переболевших коронавирусом, началась месяц назад. Способ активно применяется и в Китае, и многих других странах. Это, похоже, единственное, что может спасти жизни некоторых людей", — отметил биолог.