Водителям и пешеходам в Подмосковье планируют ежедневно раздавать медицинские маски. Власти считают, что каждый день будут снабжать население 40 тысячами масок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"В Московской области продолжат бесплатно раздавать медицинские маски жителям. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтеры — пешеходов. Ежедневно планируется раздавать порядка 20 тыс. наборов, в каждый из который входит две маски", — сказано в сообщении.
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