Власти Подмосковья хотят раздавать по 40 тыс. защитных масок ежедневно

Водителям и пешеходам в Подмосковье планируют ежедневно раздавать медицинские маски. Власти считают, что каждый день будут снабжать население 40 тысячами масок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.