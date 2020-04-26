Онищенко назвал "железное правило" распространение вируса

Повышение средней температуры воздуха и наступление летнего периода положительно отразится на эпидемиологической ситуации.

Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он утверждает, что "вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе".

Депутат рассказал о "железном правиле", которому подчиняются все вирусные инфекции. В летний период они ослабевают, однако возвращаются в августе-сентябре, когда происходит возвращение респираторных заболеваний из-за похолодания.