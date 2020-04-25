Контактировавшие с депутатом Калашниковым отправлены на карантин

Все лица, с которыми мог контактировать депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, заразившийся коронавирусом нового типа, отравлены на карантин.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

"Все соответствующие меры предприняты. Дезинфекция помещений проведена", — рассказал источник.

По словам советника председателя Госдумы Анастасии Кашеваровой, многие депутаты изъявили желание повторно пройти тест на коронавирус в связи с заболеванием коллеги.