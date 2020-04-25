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Ученые нашли способ "обмануть" коронавирус

Здоровье » Здравоохранение

Коронавирус является недугом, который можно "обмануть" с помощью методов генной инженерии путём создания вакцины. Такое мнение высказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

"Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины", — подчеркнул ученый.

По словам Недоспасова, создание опытного образца вакцины займет не менее двух месяцев, а её испытание — около года.

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