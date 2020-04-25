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Источник Правда.Ру

ВОЗ сомневается в появлении иммунитета к коронавирусу

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что информация о выработке иммунитета к коронавирусу у пациентов, которые уже им переболели, может оказаться мифом. Об этом сообщает телеканал "360".

Большинство исследований показало, что у многих выздоровевших от COVID-19 пациентов действительно формируются антитела к коронавирусу. Однако встречались и те, у кого уровень содержания этих антител был довольно низок. Это значит, что такие пациенты рискуют повторно заразиться инфекцией.

"По состоянию на 24 апреля 2020 года, ни одно из исследований не продемонстрировало, дает или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом", — резюмировали в ВОЗ.

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