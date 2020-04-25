ВОЗ сомневается в появлении иммунитета к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что информация о выработке иммунитета к коронавирусу у пациентов, которые уже им переболели, может оказаться мифом. Об этом сообщает телеканал "360".

Большинство исследований показало, что у многих выздоровевших от COVID-19 пациентов действительно формируются антитела к коронавирусу. Однако встречались и те, у кого уровень содержания этих антител был довольно низок. Это значит, что такие пациенты рискуют повторно заразиться инфекцией.