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На самоизоляции москвичи стали получать меньше сочетанных травм

Здоровье

Главный врач Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет рассказал, что за время действия карантинного режима жители Москвы стали получать меньше сочетанных травм — то есть, повреждений в различных системах органов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"С учетом того, что люди больше сидят дома, значит меньше ДТП, меньше гулянок, меньше еще каких-то знаковых ритуальных праздников, поэтому немножко меньше сочетанных травм", — отметил Свет.

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