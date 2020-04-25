Главный врач Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет рассказал, что за время действия карантинного режима жители Москвы стали получать меньше сочетанных травм — то есть, повреждений в различных системах органов. Об этом сообщает РИА "Новости".
"С учетом того, что люди больше сидят дома, значит меньше ДТП, меньше гулянок, меньше еще каких-то знаковых ритуальных праздников, поэтому немножко меньше сочетанных травм", — отметил Свет.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.