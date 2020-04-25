На самоизоляции москвичи стали получать меньше сочетанных травм

Главный врач Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Алексей Свет рассказал, что за время действия карантинного режима жители Москвы стали получать меньше сочетанных травм — то есть, повреждений в различных системах органов. Об этом сообщает РИА "Новости".