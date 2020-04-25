Звездный диетолог Римма Мойсенко рекомендуют россиянам ограничить потребление круп в период карантина. Она утверждает, что после очистки организма гречка и манка теряют всех полезные микроэлементы и становятся "пустой едой".

"Крупа может содержаться в небольшом количестве в супах, пару раз в неделю — на завтрак или на полдник. На ужин никаких круп не нужно вообще. Если мы говорим об овощах, чем разнообразнее — тем лучше. Преимущество все равно отдаем капусте, моркови, свекле, зелени. Очень хорошо, если есть запасы ягод. Каждый день по стаканчику — очень здорово. Это дает нам возможность получать микроэлементы и витамины ягод, это улучшает наш иммунный ответ. Более того, они не содержат большого количества фруктозы и не вредят нашему здоровью", — пояснила диетолог.