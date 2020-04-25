Врач умерла от COVID-19 после четырех отказов в тестировании на недуг

В американском штате Мичиган от коронавируса скончалась врач, которой четыре раза отказали в прохождении теста на COVID-19.

Дебора Гейтвуд работала врачом лабораторной диагностики одного из госпиталей в Фармингтон Хилл. Симптомы коронавируса у неё обнаружили ещё в середине марта. Однако медики отправили её на самоизоляцию. Женщина пыталась четыре раза пройти тест на COVID-19, но ей отказывали.

Недавно состояние Гейтвуд ухудшилось и её госпитализировали с двусторонней пневмонией. В итоге врач скончалась.