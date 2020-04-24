В Москве умер 41 пациент с подтвержденным коронавирусом

В столице умер 41 пациент с COVID-19. Возраст умерших от 34 до 92 лет.

У пациента, которому было 34 года, был установлен диагноз "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Также у него был сахарный диабет.

Многие пациенты имели хронические заболевания.

Сахарный диабет был у 10 умерших пациентов. Оперативный штаб напоминает о том, что ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции. Особенно важно оставаться дома людям пожилого возраста, а также людям, имеющим хронические заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве всех врачей и медсестер проверят на иммунитет к COVID-19. Тесты на коронавирус будут сдавать все пациенты столичных стационаров, а не только больниц, которые специализируются на лечении зараженных COVID-19.

Планируется использовать два вида экспресс-тестов, которые уже были протестированы в столичных больницах. Кровь из пальца — материал, необходимый для данного теста.