Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Здоровье

Директор Международного центра вирусологии человека Мединститута РУДН Алексей Мазус прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Известно, что человечество пережило лихорадку Эбола, птичий грипп, но такого повышенного внимания, как к коронавирусу, не было.

"Вирусы способны постоянно мутировать. Сейчас человечество столкнулось именно с такой ситуацией: вирус, который вызвал COVID-19, ранее не встречался у людей. У людей нет иммунитет к этому заболеванию, оно распространяется очень быстро по всему миру. Именно с этим и связан повышенный интерес со стороны ученых и медицинских специалистов", —  сообщил Эксперт.

От чего зависит тяжесть течения заболевания?

У одних пациентов коронавирус протекает бессимптомно, а другие лежат с аппаратом ИВЛ. Тяжесть течения заболевания зависит от нескольких факторов, таких как:

  • возраст;
  • хронические заболевания;
  • вредные привычки.

Очень важно понимать то, в каком объеме вирус проник в организм.

Темы covid-19 пандемия коронавирус
Новости Все >
Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом
В индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса
Летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет
Прогнозы по ВВП России снизились на 4%
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Политолог: выборы в США могут быть перенесены
Начальник цеха оптовой базы в Шахтах воровал рыбу тоннами
Эксперт: такого в истории мировой гражданской авиации еще не было
Поехали на заработки: наркоторговцев из Подмосковья задержали в Перми
Эксперт: на выделенные дольщикам деньги нужно достроить дома
Последние материалы
Хроники COVID-19: как французы живут в условиях карантина
Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Три причины апокалипсиса: пандемия, климатическая катастрофа и ядерная война
В индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса
Летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет
Прогнозы по ВВП России снизились на 4%
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Политолог: выборы в США могут быть перенесены
Начальник цеха оптовой базы в Шахтах воровал рыбу тоннами
Эксперт: такого в истории мировой гражданской авиации еще не было
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.

Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Любовь Степушова Не договорились по тарифам на газ: ЕАЭС на грани развала? Любовь Степушова Василий Амирджанов В тренде вольнодумство: общество выходит из политической самоизоляции Василий Амирджанов Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер
Комментарии
Политолог: выборы в США могут быть перенесены
В США за плевки в корзину с фруктами женщине грозит депортация
Эксперт: Белоруссия "мародерствует на политическом поле"
Столицу ДНР переименовали в Сталино
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
В Подмосковье помогут безработным иностранцам
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Американское СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
В России накапливается протестный потенциал
Американское СМИ рассказало о гигантских очередях из голодных
Почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Россияне не выдерживают безысходности карантина
Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников
Коронавирус — ещё и новая фобия
Россияне не выдерживают безысходности карантина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ