Вирусолог прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Директор Международного центра вирусологии человека Мединститута РУДН Алексей Мазус прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Известно, что человечество пережило лихорадку Эбола, птичий грипп, но такого повышенного внимания, как к коронавирусу, не было.

"Вирусы способны постоянно мутировать. Сейчас человечество столкнулось именно с такой ситуацией: вирус, который вызвал COVID-19, ранее не встречался у людей. У людей нет иммунитет к этому заболеванию, оно распространяется очень быстро по всему миру. Именно с этим и связан повышенный интерес со стороны ученых и медицинских специалистов", — сообщил Эксперт.

От чего зависит тяжесть течения заболевания?

У одних пациентов коронавирус протекает бессимптомно, а другие лежат с аппаратом ИВЛ. Тяжесть течения заболевания зависит от нескольких факторов, таких как:

возраст;

хронические заболевания;

вредные привычки.

Очень важно понимать то, в каком объеме вирус проник в организм.