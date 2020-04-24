В связи со стремительным распространением коронавируса в разных странах, врачи и ученые отмечают, что у пациентов, страдающих диабетом, COVID-19 протекает в более тяжелой форме, чем у других людей.
К такому выводу пришли китайские врачи. Специалисты из Университета Уханя зафиксировали высокий уровень смертельного исхода при коронавирусе, если у пациента сахарный диабет.
"Это связано с тем, что коронавирус повышает метаболизм глюкозы путем цитокинового шторма. Это усиливает данный процесс посредством выработки большого количества иммунных клеток. Резкое усиление защитной реакции организма сосредотачивается в легких, из-за чего повышается риск летального исхода", — сообщили врачи.
Ученые провели эксперимент на грызунах. В процессе исследования животным давали глюкозамин, который повышает выработку цитокинов. В результате выяснилось, что пациенты, у которых более высокий уровень глюкозы, чаще подвергаются цитокиновому шторму.
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