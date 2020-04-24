В Ростовской области от коронавируса умер первый пациент

В Ростове-на-Дону от коронавирусной инфекции умер первый пациент. Данную информацию подтвердил Минздрав региона.

Жертвой коронавируса стал гражданин Китая, 34-летний врач. Он работал в Ростове-на-Дону в одной из больниц по контракту.

"Действительно, сегодня было получено заключение о смерти одного из пациентов, зараженных коронавирусом. Он проходил лечение в одном из медицинских учреждений в Ростове-на-Дону", — сообщили в Минздраве Ростовской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Собянин оценил динамику распространения COVID-19 в России. Мэр Москвы заявил, что рост заражений коронавирусом в России носит контролируемый характер, а сама динамика довольно-таки сглаженная по сравнению с другими европейскими странами и США.

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