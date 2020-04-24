Список симптомов коронавируса пополнился новыми пунктами

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил список симптомов COVID-19.

В инструкциях, опубликованных на сайте организации, были перечислены три основных симптома заболевания — сильный кашель, тяжелая одышка и высокая температура. Позже список пополнили ознобом, болью в мышцах, чувством усталости, потерей обоняния и болью в горле.