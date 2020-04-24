Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил список симптомов COVID-19.
В инструкциях, опубликованных на сайте организации, были перечислены три основных симптома заболевания — сильный кашель, тяжелая одышка и высокая температура. Позже список пополнили ознобом, болью в мышцах, чувством усталости, потерей обоняния и болью в горле.
"При затрудненном дыхании, непрекращающейся грудной боли, спутанности сознания и при цианозе необходима срочная медицинская помощь", — говорится в инструкции.
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