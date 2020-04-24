Почти 300 москвичей выписаны из больниц за сутки

Еще 287 москвичей, проходивших лечение от коронавируса в столичных больницах, выписаны домой. Всего с начала эпидемии успешно вылечились от COVID-19 2 735 пациентов.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За сутки в Москве выявлено 2 957 новых случаев заболевания. Подавляющее большинство этих пациентов младше 65 лет. Так, из общего числа заболевших 4,5% составляют дети до 18 лет. 43,5% — москвичи в возрасте от 18 до 45 лет. 36,5% новых случаев пришлось на тех, кому от 46 до 65 лет. И только 10% составляют пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, и 5,5% — старше 80 лет.

К этому моменту в Москве зафиксировано 36 897 заболевших. За минувшие сутки скончались 37 человек. Погибшие были в возрасте от 37 до 86 лет.