Столичным врачам начали доплачивать за работу с больными COVID-19

Федеральную и региональную надбавку к зарплате получат врачи столичный больниц. Речь идет о тех, кто работает с коронавирусными больными.

Доплаты начнут поступать медикам уже сегодня.

"Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что по решению президента России Владимира Путина, врачи получат по 80 тысяч рублей ежемесячно, средний медперсонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Выплаты будут ежемесячными. Их также получат сотрудники скорой помощи: врачи — по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — по 25 тысяч рублей.

Также столичных врачей проверят на наличие иммунитета к коронавирусу. Все медики получат специальные тесты, которые выявят у них наличие или отсутствие антител.

Ранее "Правда.Ру" писала, что число москвичей, которым требуется госпитализация из-за коронавируса, растет с каждым днем.