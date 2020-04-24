Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли

Главврач Филатовской больницы Москвы с камерой прошелся по отделению реанимации, чтобы наглядно показать, насколько оно заполнено.

Снятое врачом видео опубликовал московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в обычное время врачей за подобные съемки не хвалят. Но сегодня не время "разводить политес" - надо остановить наступление пандемии и сохранить жизни людей. В том числе и тех, кто пока еще считает угрозу чьей-то "глупой шуткой" или "раздутой на пустом месте уткой".

Голос за кадром — это сам Валерий Вечерко. Он рассказывает о том, насколько "помолодел" у нас коронавирус и призывает всех, кто пока еще здоров, серьезнее относиться к возможности оказаться одним из пациентов перегруженной реанимации.

"Пациентов <…> с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых, возраст которых "в районе 40лет". Их привозят уже в тяжелом состоянии", — говорит врач.

И еще раз напоминает, что избежать заражения и тяжелой болезни можно, надо всего лишь: