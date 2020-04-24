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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли

Здоровье

Главврач Филатовской больницы Москвы с камерой прошелся по отделению реанимации, чтобы наглядно показать, насколько оно заполнено.

Снятое врачом видео опубликовал московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Отметим, что в обычное время врачей за подобные съемки не хвалят. Но сегодня не время "разводить политес" - надо остановить наступление пандемии и сохранить жизни людей. В том числе и тех, кто пока еще считает угрозу чьей-то "глупой шуткой" или "раздутой на пустом месте уткой".

 
 
 
 
 
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«В последнее время очень много в отделении реанимации молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме», — прокомментировал главврач Валерий Вечорко Просим вас соблюдать режим самоизоляции и обращаться к врачу при первых симптомах ОРВИ и коронавируса. Не занимайтесь самолечением!

Публикация от Коронавирус. Оперштаб Москвы (@covid2019__official)

Голос за кадром — это сам Валерий Вечерко. Он рассказывает о том, насколько "помолодел" у нас коронавирус и призывает всех, кто пока еще здоров, серьезнее относиться к возможности оказаться одним из пациентов перегруженной реанимации.

"Пациентов <…> с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых, возраст которых "в районе 40лет". Их привозят уже в тяжелом состоянии", — говорит врач.

И еще раз напоминает, что избежать заражения и тяжелой болезни можно, надо всего лишь:

  • находиться в режиме самоизоляции,
  •  в случае появления каких-либо симптомов сразу обращаться к врачу.
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Врач показал видео из коронавирусной реанимации, чтобы здоровые поняли
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