Число госпитализированных больных с COVID-19 в Москве растет

Ежедневно число коронавирусных больных, которым требуется госпитализация, растет. Данные приводятся по Москве.

Рост госпитализаций отметили в оперативном штабе.

"На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе — рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется, если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки", — прокомментировали в оперштабе.

Об этом на своей странице утром 23 апреля написал и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он указал, что в его медучреждении отмечена отрицательная динамика по числу госпитализаций с коронавирусом. Это значит, что в сутки в больницу поступает больше больных, чем выписывается здоровых.

Напомним, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 4774 новых случая заражения COVID-19. Сутками ранее их было 5236.