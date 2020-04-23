Невролог: у нас нет и в ближайшее время не будет средства от COVID-19

Средства от коронавируса в России нет и в ближайшие полгода не появится. Метод лечения гелием — это бред.

Такое заявление сделал врач-невролог Павел Керекеша.

"У нас нет средства, которое действует на вирусную инфекцию. Иначе ВИЧ-инфекция бы лечилась. Все остальное — развод на деньги, блеф. Если говорить о вакцине от коронавируса, то она будет где-то через полгода, не раньше. Я думаю, что ВИЧ-инфекция, свиной грипп, коронавирус, птичий грипп — все из одной пробирки", — подчеркнул медик.

Он также отметил, что даже если вылечить больного коронавирусом, то вирус все равно останется в человеке. И как только иммунитет ослабнет, болезнь снова проявит себя.

"Сколько у нас в свое время от гриппа вакцинировали? Люди как продолжали болеть гриппом, так и болеют. Инфекция остается у человека на всю оставшуюся жизнь, как герпес, как гепатит и так далее. Как только организм ослабнет, будет новая вспышка", — пояснил Керекеша.

Напомним, что в России исследуют новый метод лечения коронавируса. Бороться с COVID-19 предлагается гелием. Экспериментальную технологию сейчас тестируют в НИИ скорой помощи Склифосовского.