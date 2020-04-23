Подавляющее большинство новых заболевших COVID-19 – младше 65 лет

Более 40% москвичей, у которых за последние сутки обнаружен коронавирус, младше 45 лет. Всего в столице выявлено 1959 новых случаев заболевания.

Из них 58 – дети до 18 лет. Как сообщает оперативный штаб, 37,5% - пациенты в возрасте от 46 до 65 лет. Тех, кто находится в возрастной категории от 66 до 79 лет, 11,5%. Пациентов старше 80 лет – 7,5%.

С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 33 940 заболевших.

Завтра в столице пройдет масштабная дезинфекция. Специальным раствором обработают дороги и общественные пространства, тротуары, дворы, проезды, парковки, территории больниц и других лечебных учреждений, входы в метро, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, общественные туалеты, МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод. Процедура пройдет в Москве в пятый раз. В ней будет задействовано свыше 4,5 тысяч единиц спецтехники.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что бойцы МЧС продезинфицировали все девять вокзалов Москвы. Обработано в общей сложности почти 12,5 тысяч квадратных метров внутренних помещений и 45 тысяч квадратных метров прилегающих территорий.