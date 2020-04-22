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Источник Правда.Ру

В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом

Здоровье

В родильном доме Рыбинска после успешных родов медики заметили, что у роженицы подозрительный кашель. Позже выяснилось, что незадолго до родов женщина обращалась к врачам с жалобами на высокую температуру.

Роженица скрыла свой диагноз

Результат анализа на коронавирус оказался положительным, но женщина не сообщила об этом. Врачи скорой помощи, ни о чем не подозревая, доставили ее в городскую больницу №1.

Роды прошли нормально. О том, что у женщины COVID-19, стало известно позже.

Ее перевели в бокс. На карантин пришлось отправить семерых врачей, которые с ней контактировали.

К счастью, других рожениц в это время в отделении не было. В настоящее время молодая мама и ребенок переведены в специальный стационар для больных коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у больной коронавирусом китаянки родился здоровый ребенок. Китаянка была госпитализирована в городе Харбине на 38-й неделе беременности. Ей становилось хуже, поэтому было принято решение сделать кесарево сечение. В результате на свет появилась девочка весом около 3 кг.

Темы covid-19 рыбинск коронавирус родильный дом
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