Врачи назвали наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Бутенко заявил, что основной путь заражения коронавирусом — это воздух.

Также коронавирусом можно заразиться через различные предметы, на которых оседают частички вируса.

Ранее немецкие ученые утверждали, что единственный способ заразиться — "вдохнуть капли". Также они сообщили, что коронавирус не может выжить на дверных ручках или поверхности телефона.

Как защититься от коронавируса?

И. о. директора НИИ гриппа имени Смиородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов заявил, что здоровым людям бесполезно надевать медицинские маски. В данном случае более эффективным средством является респиратор.

Стоит напомнить, что за последние сутки в России выявлено более пяти тысяч случаев заражения.

Всего в России зарегистрировано 60 тысяч случаев заражения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что рост заражений коронавирусом в России носит контролируемый характер, а сама динамика довольно сглаженная по сравнению с другими европейскими странами и США.