Врач напомнила о важности свежего воздуха для иммунитета

Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола рассказала о важности свежего воздухе для иммунитета человека.

Специалист подчеркнул, что свежий воздух способствует быстрому восстановлению организма, выздоровлению и помогает человеку расслабиться.

Прогулки на свежем воздухе способствуют укреплению иммунитета, активному росту защитных клеток, которые и помогают бороться с инфекцией. Прогулки способствуют расслаблению и помогают медитировать.

"Обменные процессы протекают совершенно иначе, прогулка на свежем воздухе оказывает положительное влияние на все органы", — заключил врач.

Специалисты также отметил, что физические нагрузки в домашних условиях не могут заменить прогулку на свежем воздухе.

Ранее россиянам рассказали, как поддерживать форму в самоизоляции.

Также специалисты пояснили, как нужно питаться во время карантина.

В первую очередь рекомендуется есть меньше сладкого, выпечки, продуктов из рафинированной муки и отказаться от употребления сладких напитков.