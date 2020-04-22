В Москве взяли под дистанционное наблюдение всех пациентов с ОРВИ

В Москве врачи взяли на дистанционное наблюдение всех пациентов с симптомами ОРВИ. Данное решение принято властями города для того, чтобы на начальной стадии можно было отличить ОРВИ от COVID-19.

"Городскую амбулаторную службу усилили специалистами-ординаторами. Они каждый день будут общаться с пациентами по телефону. В случае ухудшения самочувствия пациента врачи будут корректировать тактику его лечения, направлять на соответствующие обследования, а в случае необходимости госпитализировать", — сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Данные меры вызваны необходимостью снизить распространение коронавирусной инфекции в столице и не допустить увеличения числа пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелых формах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в среднем 200 человек в Москве поправляются после коронавируса. За минувшие сутки из столичных больниц выписано 210 пациентов, ранее имевших опасный диагноз. Как сообщает оперативный штаб, с начала эпидемии после лечения домой вернулись 2 267 москвичей.