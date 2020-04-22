Медики: самолечение приводит к летальным исходам при коронавирусе

Поздняя диагностика стала одной из самых распространенных причин смертельных случаев от коронавируса в России. Как отмечают медики, две трети тех, кто скончался от опасной болезни, проигнорировали симптомы и не обратились к врачам на ранней стадии заболеваний.

Как подчеркнули в оперативном штабе, москвичи часто принимают COVID-19 за сезонную простуду или аллергию и не спешат обращаться за помощью. В итоге самолечение приводит к смерти.

Эксперты заявляют, что в столице регистрируется все больше новых случаев, которые не являются привозными: болезнь циркулирует в городе и передается от человека к человеку. Поэтому при любых симптомах недомогания — кашель, насморк, повышенная температура — необходимо срочно обращаться к врачам. Болезнь проявляет себя в полной мере на 5-8 день после заражения, переход к крайне тяжелому состоянию происходит очень быстро.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 5 236 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Москве — 2 548 человек, что составляет чуть меньше половины.