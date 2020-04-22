В Кузбассе еще одна лаборатория будет делать тесты на COVID-19

В Кузбассе еще одна клинико-диагностическая лаборатория областного центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком начала делать анализы на коронавирус.

Сотрудники лаборатории смогут выполнять от 150 до 200 проб в смену.

"Отдельная ПЦР-лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, проводит диагностику методом ПЦР в режиме реального времени. Данный метод позволяет оперативно определить наличие или отсутствие COVID-19 у человека", — сообщили в медицинском учреждении.

Для проведения анализа медики берут у пациента мазок из носоглотки или ротовой полости. Анализы проводят девять специалистов — четыре врача и пять медицинских лабораторных техников.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Центр молекулярной диагностики ведомства (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.