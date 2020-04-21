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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании цифровых пропусков

Здоровье

Оперштаб дали ответы на вопросы поводу того, почему сначала были выданы цифровые пропуска, а потом они все были аннулированы.

Выдача цифровых пропусков производится на основании заполнения заявления. Каждая заявка проверялась.

  • проверяется правильность заполнения формы, пропуска с явными ошибками аннулируются;
  • для пропусков, которые запрашиваются для работы, ИНН работодателя обязательно проверяется в базах Федеральной налоговой службы;
  • проверяется, нет ли данных человека в реестре лиц, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции.

Все пропуска, которые не прошли проверки, аннулируются.

Что делать, если все заполнено правильно, а пропуск аннулирован?

В таком случае нужно оформить новый пропуск. Заполняя заявку, необходимо проверить все данные. Если оформление пропуска осуществляется через SMS, то нужно проверить, правильно ли использован шаблон.

Почему аннулирован рабочий пропуск у самозанятых лиц, указавших ИНН физического лица?

Вся информация, указанная в пропуск, проверяется. Если при получении пропуска ИНН указан верно, то он проверяется по ЕГРИП и реестру самозанятых. Если ИНН там не находят, то пропуск аннулируют.

Можно ли пользоваться несколькими рабочими пропусками?

На данный момент все пропуска, которые оформлены в соответствии с указом мэра Москвы №43-УМ, являются действительными. В перспективе пропуска-дубли будут аннулированы.

Почему аннулирован пропуск, оформленный для посещения медицинского учреждения?

Проверяется, действительно ли данный человек был записан к врачу. Если информация не подтверждается, пропуск аннулируется.

 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве заблокировали 554 пропуска у нарушителей карантина.

Темы самоизоляция цифровые пропуски домашний карантин
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