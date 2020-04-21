Оперштаб дали ответы на вопросы поводу того, почему сначала были выданы цифровые пропуска, а потом они все были аннулированы.
Выдача цифровых пропусков производится на основании заполнения заявления. Каждая заявка проверялась.
Все пропуска, которые не прошли проверки, аннулируются.
В таком случае нужно оформить новый пропуск. Заполняя заявку, необходимо проверить все данные. Если оформление пропуска осуществляется через SMS, то нужно проверить, правильно ли использован шаблон.
Вся информация, указанная в пропуск, проверяется. Если при получении пропуска ИНН указан верно, то он проверяется по ЕГРИП и реестру самозанятых. Если ИНН там не находят, то пропуск аннулируют.
На данный момент все пропуска, которые оформлены в соответствии с указом мэра Москвы №43-УМ, являются действительными. В перспективе пропуска-дубли будут аннулированы.
Проверяется, действительно ли данный человек был записан к врачу. Если информация не подтверждается, пропуск аннулируется.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве заблокировали 554 пропуска у нарушителей карантина.
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