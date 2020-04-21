Эксперт: Россию ждет дефицит ряда лекарств

С полок российских аптек может исчезнуть множество привычных лекарств. В частности, парацетамол.

Это связано с тем, что фармпроизводителям просто невыгодно их выпускать. Дело в том, что в России на все лекарства установлена максимально допустимая их стоимость. И сейчас по некоторым позициям он даже ниже себестоимости. То есть выпуск таких лекарств будет идти в убыток производителям.

Такую вероятность подтвердил директор компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Действительно проблема существует. Во-первых, на отдельные препараты вырос спрос в условиях эпидемии. И цены автоматически начали повышаться. Во-вторых, есть чисто российская история, связанная с девальвацией рубля. Естественно, в результате девальвации цены на поставки, в том числе фармсырья, фармсубстанций пересматриваются в сторону увеличения. Конечно, себестоимость производства отдельных наименований лекарственных препаратов серьезно выросла", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что решение есть только одно — пересмотр максимально допустимой стоимости лекарств.

"Здесь действительно нужно вмешательство регулятора, вмешательство здесь может быть только одно — очень взвешенно проанализировать, по каким позициям лекарственных препаратов может возникнуть подобная ситуация. Достаточно проанализировать, насколько повысились ввозные цены на фармсырье и принять решение о возможности индексации цен в рамках перечня ЖНВЛП на данные препараты", — заявил Беспалов.

По его мнению, индексация не требуется по всему перечню, а только по отдельным позициям. Например, таким как димедрол, ибупрофен, парацетамол, раствор глюкозы.