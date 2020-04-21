Коронавирус нового типа имеет животное происхождение, однако выстроить полную цепочку заражения человека ещё не удается.

Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.

"Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение, а не за счет искусственных манипуляций в лаборатории или где-либо еще. Скорее всего, что это вирус животного происхождения", — сообщила представитель ВОЗ.