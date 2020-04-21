В Москве от коронавируса скончался 48-летний настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
"Интерфакс" сообщил, что около полуночи Агейкин впал в кому, а утром скончался.
"Мы со своим народом в любых обстоятельствах", — заявил Александр Агейкин менее месяца назад в большом интервью редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.
Центральной его темой был как раз коронавирус, отношение представителей церкви к эпидемии. Предлагаем вашему вниманию последнюю большую беседу с Александром Агейкиным.
Он полностью поддерживал карантинные меры, которые были введены в России для борьбы с распространением коронавируса. Однако подчеркивал, что полностью людей не самоизолируешь. И призывал людей молиться.
"Есть такая традиция — молитва по соглашению, которая всегда существовала, объединяла многих людей в общей молитве. Святейший Патриарх Кирилл утвердил текст общей молитвы, которая читается за божественной литургией во всех храмах. Теперь эту общую молитву читают во всех храмах Русской Православной Церкви. Это — общее предстояние перед Богом в этой беде, чтобы никто не оставался равнодушным. И люди это воспринимают тоже, пытаются в этом участвовать, они распределяют время для общей молитвы", — сказал Агейкин в последнем интервью.
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