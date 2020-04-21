Настоятель Елоховского собора скончался в Москве от коронавируса

В Москве от коронавируса скончался 48-летний настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

"Интерфакс" сообщил, что около полуночи Агейкин впал в кому, а утром скончался.

"Мы со своим народом в любых обстоятельствах", — заявил Александр Агейкин менее месяца назад в большом интервью редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.

Центральной его темой был как раз коронавирус, отношение представителей церкви к эпидемии. Предлагаем вашему вниманию последнюю большую беседу с Александром Агейкиным.

Он полностью поддерживал карантинные меры, которые были введены в России для борьбы с распространением коронавируса. Однако подчеркивал, что полностью людей не самоизолируешь. И призывал людей молиться.