Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Настоятель Елоховского собора скончался в Москве от коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

В Москве от коронавируса скончался 48-летний настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

"Интерфакс" сообщил, что около полуночи Агейкин впал в кому, а утром скончался.

"Мы со своим народом в любых обстоятельствах", — заявил Александр Агейкин менее месяца назад в большом интервью редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.

Центральной его темой был как раз коронавирус, отношение представителей церкви к эпидемии. Предлагаем вашему вниманию последнюю большую беседу с Александром Агейкиным.

Он полностью поддерживал карантинные меры, которые были введены в России для борьбы с распространением коронавируса. Однако подчеркивал, что полностью людей не самоизолируешь. И призывал людей молиться.

"Есть такая традиция — молитва по соглашению, которая всегда существовала, объединяла многих людей в общей молитве. Святейший Патриарх Кирилл утвердил текст общей молитвы, которая читается за божественной литургией во всех храмах. Теперь эту общую молитву читают во всех храмах Русской Православной Церкви. Это — общее предстояние перед Богом в этой беде, чтобы никто не оставался равнодушным. И люди это воспринимают тоже, пытаются в этом участвовать, они распределяют время для общей молитвы", — сказал Агейкин в последнем интервью.

Темы собор смерть москва протоиерей коронавирус александр агейкин
Новости Все >
Трамп поручил оказать помощь нефтяным компаниям США
Боевики в Сирии разграбили раскопки древнего города Эбла
В СК назвали имя организатора убийства Япончика
Россияне надеются на улучшение диалога с властями после пандемии
В ВОЗ опровергли информацию об искусственном происхождении COVID-19
В Заполярном телефонные мошенники поживились на 2 млн рублей
Депутат Госдумы рассказал, как действовать, если "скорая" не приезжает
Настоятель Елоховского собора скончался в Москве от коронавируса
"Барселона" впервые в истории продаст название стадиона "Камп Ноу"
Карантин в Сингапуре продлится еще больше месяца
Последние материалы
"Барселона" впервые в истории продаст название стадиона "Камп Ноу"
Карантин в Сингапуре продлится еще больше месяца
Путин планирует обсудить поддержку автопрома
Лавров: Россия может открыть торговое представительство в Грузии
В "Яндексе" прокомментировали виртуальные митинги
Ремонт здания Государственной думы отложили
Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан
"Ростов" продлит контракт с защитником Козловым
Опубликована переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл
Пациентам с COVID-19 полезно лежать на животе - эксперт
Популярное
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Политика. Новости и аналитика
"Я в ярости"-2: Каспаров опять разоблачил "Putin's propaganda" в США
Любовь Степушова Экономика или жизни? Опыт Швеции Любовь Степушова Василий Амирджанов Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер
Комментарии
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Население вымирает, потому что не рожает
Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель
После кризиса: революции в России не будет. Будет что-то другое
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Эксперты объяснили нефтяной обвал-2020
"Я в ярости"-2: Каспаров опять разоблачил "Putin's propaganda" в США
Население вымирает, потому что не рожает
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Население вымирает, потому что не рожает
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Туризм в Бурятии поддержат грантами
Итогом эпидемии станет неравенство и паранойя?
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Наргиз и ее возлюбленного обвинили в обмане организаторов
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ