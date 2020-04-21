Специалисты выяснили, что некоторым пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, помогает лежание на животе. О том, является ли данный способ эффективным, рассказал директор СПБ НИИ пульмонологии Петр Яблонский.

"Prone Position (лежание на животе) — это очень полезная лечебная процедура, которая применяется не только при COVID-19. Данный способ применялся и при лечении пациентов с отеком легких, с дистресс-синдромом, после операций по поводу хронической постэмболической легочной гипертензии, в ряде случаев после операций на сердце.

Эта позиция позволяет разгружать задние сегменты легких

Второй и шестой задние сегменты легких действительно чаще заплывают при отеке легкого, который называется "матовым стеклом". Это рентгенологический синдром. Именно выключение этих легких приводит к так называемому вентиляционно-перфузионному дисбалансу, когда кровь по сосудам этой части легкого проходит, но кислорода там уже нет. В результате получается такой порог сердца, "шунт" называется.

Это такой физиологический феномен, поэтому поворот пациента на живот позволяет нагрузить в хорошем смысле слова передние сегменты легких, которые не так страдают от отека, и разгрузить задние сегменты легких. При этом задние сегменты еще и освобождаются от накопленной слизи, которая невольно скапливается в мелких бронхиолах. Это очень хорошая позиция. Профессионалы знают о ней уже лет 50. Даже изобретены специальные кровати, чтобы не руками переворачивать пациента, а специальным приспособлением", — сообщил эксперт.