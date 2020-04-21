Больше половины новых инфицированных в Москве младше 65 лет

Свыше 85% среди новых заразившихся коронавирусом, выявленных за сутки в Москве, составляют пациенты младше 65 лет. Такие данные приводит оперативный штаб.

Всего в столице зафиксировано 3 083 новых случая. Из них 185 человек — дети до 18 лет.

Пациентов в возрасте от 18 до 45 лет — 44,5%.

Пациентов в возрасте от 46 до 65 лет — 35%.

Тех, кто заболел коронавирусом в возрасте от 66 до 79 лет — 9%, а тех, кто старше 80 лет — 5,5%.

Всего с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 29 433 случая заболевания коронавирусом.

В подмосковной Коммунарке на лечении остаются 568 человек. Как написал на своей странице в социальной сети главный врач инфекционной больницы Денис Проценко, у 412 человек положительные тесты на коронавирус. В отделениях реанимации находятся 52 пациента, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 человек. За минувшие сутки в больницу поступило 63 новых пациента, а выписано 99 человек.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 5 642 новых случая заражения коронавирусом. Положительные тесты получили жители 78 регионов страны.