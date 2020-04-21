Выявлено новое осложнение коронавируса - ДВС-синдром

В тяжелой форме коронавирус может вызывать серьёзное осложнение — развитие ДВС-синдрома. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

ДВС-синдром — это нарушение свертываемости крови, которое опасно для жизни. Синдром провоцирует возникновение мелких тромбов в сосудах.