В тяжелой форме коронавирус может вызывать серьёзное осложнение — развитие ДВС-синдрома. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
ДВС-синдром — это нарушение свертываемости крови, которое опасно для жизни. Синдром провоцирует возникновение мелких тромбов в сосудах.
"Стало очевидно, что в случае COVID-19 одно из осложнений — развитие ДВС-синдрома. Поэтому важно оперативно внести изменения в клинические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией", — сообщил Морозов.
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