В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен

Российские производители планируют свернуть выпуск некоторых жизненно важных препаратов. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

По информации издания, фармакологические компании уже предупредили Минпромторг, что свернуть производство жизненно важных препаратов из-за установленной максимально допустимой стоимости этих препаратов. В условиях пандемии производить эти лекарственные средства невыгодно из-за падения курса рубля и подорожания импортного сырья.

В группу риска вошли димедрол, ибупрофен, парацетамол, раствор глюкозы и другие препараты.