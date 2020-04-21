Российские производители планируют свернуть выпуск некоторых жизненно важных препаратов. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
По информации издания, фармакологические компании уже предупредили Минпромторг, что свернуть производство жизненно важных препаратов из-за установленной максимально допустимой стоимости этих препаратов. В условиях пандемии производить эти лекарственные средства невыгодно из-за падения курса рубля и подорожания импортного сырья.
В группу риска вошли димедрол, ибупрофен, парацетамол, раствор глюкозы и другие препараты.
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи