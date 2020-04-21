Больше 200 москвичей победили коронавирус за прошедшие сутки

Из столичных больниц за сутки выписали 219 человек. Все они болели коронавирусом.

По итогам курса лечения пациенты полностью поправились. Тесты показали отрицательный результат.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 219 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2057. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает: пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что оформить цифровой пропуск, который необходим для передвижения по Москве на личном и общественном транспорте, можно теперь и по SMS. Сообщение со своими данными нужно отправить на номер 0250, указав и цель поездки. Такой способ оформления электронных пропусков доступен жителям Подмосковья.

Кроме того, в Москве донорам плазмы, которые успешно излечились от коронавируса, будут платить. По указу мэра столицы, за каждые 150 мл плазмы положены 1250 рублей. За 600 мл житель столицы может получить 5000 рублей.