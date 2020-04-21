Доктор Мясников рассказал о важном изменении в лечении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важном событии в лечении коронавируса нового типа. Он пояснил, что в настоящее время врачи научились оперативнее выявлять пациентов, у которых данное заболевание протекает бессимптомно.

"Для борьбы с коронавирусом большое значение имеет амбулаторное лечение пациентов с COVID-19. Если при малейшем подозрении на вирус госпитализировать пациентов, в этом случае нельзя исключать заражение внутрибольничной инфекцией", — отметил Мясников.

Ранее он рассказал, что переболел коронавирусом бессимптомно. Также в Москве первых пациентов с коронавирусом вылечили с помощью переливания плазмы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что если снять ограничения рано, будет новая вспышка COVID-19. Региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи подчеркнул, что любое послабление карантинных мер должно быть строго постепенным. Кроме того, по его словам, предпринятые во всем мире ограничения показали свою эффективность.