ВОЗ: если снять ограничения рано, будет новая вспышка COVID-19

Снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в мире, может привести к новой вспышке эпидемии. Это произойдет, если снять ограничения слишком рано или резко.

Такое мнение высказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи. Он подчеркнул, что любое послабление карантинных мер должно быть строго постепенным. Кроме того, по словам представителя ВОЗ, предпринятые во всем мире ограничения показали свою эффективность.

"По крайней мере, до появления вакцины или очень эффективного способа лечения этот процесс должен стать новой нормой для нас", — подчеркнул Касаи.

Он напомнил, что в мире есть и другие опасные болезни, от которых граждан разных стран регулярно прививают. Программы вакцинации не должны пострадать из-за борьбы с коронавирусом.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 2,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Жертвами опасной болезни стали более 157 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса. Это Италия и Испания.