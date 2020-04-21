ВОЗ предупреждает: антитела к Covid-19 не гарантируют иммунитета

Только крошечная часть мирового населения - возможно, всего лишь 2% или 3% - имеют антитела в крови, показывающие, что они были инфицированы Covid-19. Но быть инфицированным,не значит получить иммунитет.

Таковы данные Всемирной Организации Здравоохранения.

И они говорят о том, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, напрасны. В этом уверена Мария Ван Керхове, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям.

Снимать противоэпидемиологические ограничения рано