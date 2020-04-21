ВОЗ предупреждает: антитела к Covid-19 не гарантируют иммунитета

Только крошечная часть мирового населения - возможно, всего лишь 2% или 3% - имеют антитела в крови, показывающие, что они были инфицированы Covid-19. Но быть инфицированным,не значит получить иммунитет.
Таковы данные Всемирной Организации Здравоохранения.
И они говорят о том, что надежды на прекращение пандемии после того, как переболеет коронавирусом какая-то часть населения, напрасны. В этом уверена Мария Ван Керхове, глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозным инфекциям.
"Ослабление ограничений не является окончанием эпидемии ни в одной стране,-заявил генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге для СМИ в Женеве. - Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них, при наличии антител к COVID-2019, нет к нему иммунитета".
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