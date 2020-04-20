Учёные из Австралии и Тайваня исследовали 106 штаммов коронавируса, которые были обнаружены по всему миру. Им удалось обнаружить первую серьёзную мутацию COVID-19. Этот образец был взят у пациента, который погиб от недуга в Индии.
Примечательно, что мутация сделала вирус менее опасным для человека. Также исследователи выяснили, что геном коронавируса менее подвержен мутациям.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.