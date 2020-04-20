Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится к лету. Он надеется, что РФ достигнет пика заболеваемости весной и перешагнет его к летнему периоду.

"Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", — отметил министр.