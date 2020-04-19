В Россию уже были доставлены 300 тысяч защитных костюмов. До конца апреля Китая поставит в РФ ещё 1,6 миллионов защитных костюмов.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1 млн 600 костюмов защитных", - рассказал Мантуров.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.