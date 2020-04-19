Китай поставит в Россию ещё 1,6 млн защитных костюмов

В Россию уже были доставлены 300 тысяч защитных костюмов. До конца апреля Китая поставит в РФ ещё 1,6 миллионов защитных костюмов.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.