Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посоветовал россиянам пить травяные чаи российского производства.
Мантуров напомнил, что в РФ кофе не выращивают, а черный чай производят только в Краснодарском крае. Травяными чаями и иван-чаем страна может обеспечить себя сама.
"Я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина", - пояснил Мантуров.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.