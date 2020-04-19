Глава Минпромторга рекомендовал пить травяной чай

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посоветовал россиянам пить травяные чаи российского производства.

Мантуров напомнил, что в РФ кофе не выращивают, а черный чай производят только в Краснодарском крае. Травяными чаями и иван-чаем страна может обеспечить себя сама.