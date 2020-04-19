Ученые связали сексуальность мужчин с группой крови

Немецкие учёные провели масштабное исследование с участием 3000 мужчин, чтобы определить зависимость мужской сексуальности от группы крови. Оказалось, что лучшими любовниками являются обладатели первой группы крови.

Представители второй группы крови были менее активны в постели, но обладали более высокой верностью и надежностью. Обладатели третьей группы крови отличились чувственностью и нежностью. Владельцы четвертой группы крови оказались консерваторами в сексуальных играх.