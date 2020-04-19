Итальянские ученые из из Университета Вероны обнаружили новое разрушительное действие коронавируса. Они считают, что в тяжелой форме COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными к транспортировке кислорода к клеткам.
Исследователи заметили, что уровень гемоглобина значительно снижен у тех, кто страдает от тяжелой формы заболевания.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.