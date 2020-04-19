Переболевшие коронавирусом могут ощущать осложнения лёгких даже после выздоровение. Такое мнение высказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
По его словам, некоторыые люди могут испытывать проблемы с зантяем спортом.
"Последствия после излечения могут быть, но они необязательны. Возможно, после тяжелых форм может остаться легочный фиброз. В этом случае спортом, например, не то что бы нельзя, а просто сложно заниматься. Дыхательная система сама по себе уже не сможет выдерживать серьезные нагрузки", - утверждает Авдеев.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.